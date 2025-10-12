Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu setlerde 25-15, 25-14 ve 25-18'lik skorlarla mağlup etti. Maç, Eczacıbaşı'nın yeni spor salonunda, 3 bin 640 seyirci önünde oynandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 75 dakika (22, 24, 29)

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi. Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
