Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı Milli Voleybolcu Alexa Gray'i Transfer Etti

Eczacıbaşı, 2023-2024 sezonu kadrosuna Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kattı. Gray'in transferi ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Alexa, hücum gücümüzü üst noktalara çekerek, ihtiyacımız olan file üstü hakimiyetini sahada sergileyecek bir oyuncu. Pozitif karakteri ve uzun yıllar milli takımda ve yurt dışında edindiği tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı milli voleybolcu Alexa Gray'i transfer ettiğini açıkladı.

Eczacıbaşı, 2023-2024 sezonu kadrosuna Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kattı. Alexa Gray'in transferi ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Alexa, hücum gücümüzü üst noktalara çekerek, ihtiyacımız olan file üstü hakimiyetini sahada sergileyecek bir oyuncu. Pozitif karakteri ve uzun yıllar milli takımda ve yurt dışında edindiği tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Alexa Gray, " Türkiye'de ilk kez forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Ülke hakkında çok güzel şeyler duydum ve ligin en iyi takımlarından biriyle sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kanada Milli Takımı oyuncusu olan Alexa Gray, 1994 doğumlu, 185 cm boyunda ve dış smaçör olarak oynuyor. Gray, kariyeri boyunca Calgary University, Brigham Young University, GS Caltex Seoul KIXX, Volley Severato, Epiu Pomi Casalmaggiore, Golden Tulip Volalto Caserta, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio ve Imoco Volley Conegliano formaları giydi. - İSTANBUL