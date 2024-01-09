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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda ile karşılaşacak

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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve ERD Arena'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda 4 maçın 3'ünü kazanarak ikinci sırada yer alıyor. Vasas Obuda ise grupta henüz galibiyet elde edemedi.

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp Aleksandar Petrovic ve Polonyalı Agnieszka Michlic yönetecek.

B Grubu'nda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve ikinci sırada bulunan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Vasas Obuda ise son sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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