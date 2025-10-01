Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Heyecanla Başladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2025-2026 sezonunu Kartal'daki yeni salonda açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Salon açılışının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan oyunculardan takım kaptanı Simge Aköz, taraftarların yeni salonu deneyimlemek için takımla birlikte olacağına inandığını belirterek, "Geçen senenin ardından güzel bir yapılanmaya gittik. Bu sene sahaya koymak istediğimiz şey mücadelemiz ve birliğimiz olacak. Eczacıbaşı büyük hedeflerin kulübüdür. Fakat bu sene önceliğimiz inşa etmeye başlamak. En kısa zamanda bu birlik ve beraberliği sağlayıp güzel adımlar atmak istiyoruz. Salonumuzun çok hoş olduğunu garanti edebilirim. Görsel şölenlerimiz de olacak. Bu deneyimi bizimle birlikte tatmak için taraftarlarımızı da Kartal'daki yeni salonumuza bekliyoruz." diye konuştu.

Eczacıbaşı'ndan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını anlatan Ebrar Karakurt ise, "Buranın Türkiye'ye döndüğümde benim için doğru yer olacağına inanıyordum. Çok da düşünmeme gerek kalmadı. Antrenörlerim ve menajerlerimle konuştuk ve burasının benim için doğru yer olduğuna karar verdik. Ben de direkt imzayı attım." dedi.

Yeni bir salonda güzel başarılara imza atmak istediklerini kaydeden Elif Şahin de, "Yeni salon, yeni bir atmosfer. Antrenörlerimiz de yeni. Şu anda her şey çok güzel. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." şeklinde görüş belirtti.

Dilay Özdemir: "Çok güzel bir sezon bizi bekliyor"

Genç voleybolcu Dilay Özdemir, bu yazın kendisi için çok güzel geçtiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Aslında o kadar uzun süre A Milli Takım formasını terletmeyi ben de beklemiyordum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bundan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Yaz sezonunda takımdaki herkes bana çok yardımcı oldu. Böyle bir yazdan sonra Eczacıbaşı'nda yer almak beni çok mutlu etti. Şu anda burada inanılmaz bir ortam var. Çok eğleniyoruz ve çok disiplinli antrenmanlar yapıyoruz. Bence çok güzel bir sezon bizi bekliyor."

Takımın yeni transferlerinden tecrübeli oyuncu Meliha Diken ise, yeni sezonda Eczacıbaşı'nda yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu sene yeni salonumuz, yeni koçumuz ve birçok yeni oyuncumuz var. Daha önce de Eczacıbaşı'nda bu tarz bir değişikliğin bir parçasıydım. Tekrar bu yeniliğin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyleyen Yaprak Erkek de, "Çok çalışıyoruz, takım enerjimiz çok güzel, oldukça tecrübeli oyuncularla birlikteyim. Bana çok destek oluyorlar. Onların desteğiyle her yıl gelişen bir performans göstererek bu istikrarı korumak istiyorum." diye konuştu.