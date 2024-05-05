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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Yasemin Şahin'e Veda Ediyor

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki oyuncusu Yasemin Şahin'e veda ediyor. Kulüp, Yasemin Şahin'e teşekkür ederek başarılar diledi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki oyuncusu Yasemin Şahin'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Birlikte çalıştığımız sürede pozitif enerjisi ve bize vermiş katkılardan ötürü Yasemin'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Turuncu-beyazlı ekip Yasemin Şahin'i 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: AA / Spor

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