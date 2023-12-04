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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Maritza ile Karşılaşacak

4 Aralık 2023 10:59 Son Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza ile karşılaşacak. İlk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Savino Del Bene'ye kaybetmişti. Maritza ise Vasas Obuda'yı yenerek ilk galibiyetini almıştı.