Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Maritza ile Karşılaşacak
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza ile karşılaşacak. İlk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son maçında Savino Del Bene'ye kaybetmişti. Maritza ise Vasas Obuda'yı yenerek ilk galibiyetini almıştı.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan ekibi Maritza'yla karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ve Sırbistan Voleybol Federasyonundan Dejan Rogic yönetecek.
Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son mücadelesinde İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-1 kaybetti.
Maritza ise son hafta karşılaşmasında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
İki ekibin Bulgaristan'da oynanan mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Turuncu-beyazlılar gruptaki bir sonraki maçında Vasas Obuda'yla Budapeşte'de karşılaşacak.