Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Çin'deki antrenmanını gerçekleştirdi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için bulunduğu Çin'in Hangzhou şehrindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-beyazlılar, organizasyon için Çin'deki ilk antrenmanını yaptı.

Antrenmanın ardından turnuvayla ilgili görüşlerini aktaran başantrenör Ferhat Akbaş, "Bu turnuvada hedefimiz maç maç ilerlemek ve her müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmak. Gerdau Minas ve Tianjin Bohai Bank ile aynı gruptayız. Her maç sonunda daha iyiye giden bir grafik yakalamak istiyoruz. Hem oyunumuzda hem de sonuçlarda gelişim göstereceğimizi düşünüyoruz. En iyi mücadelemizi sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından Simge Aköz ise turnuva için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz dünya şampiyonu olarak ülkemize dönmek. Bu turnuva için oldukça heyecanlı ve hazırız. Önümüzdeki bütün maçları kazanarak, şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzemize koymak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi ekran başında desteklemeye ve bizimle aynı heyecanı yaşamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maçı 14 Aralık'ta

Organizasyonda A Grubu'nda mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçında 14 Aralık Perşembe günü TSİ 14.30'da Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşacak.

Turuncu-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank ile 15 Aralık Cuma günü TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada B Grubu'nda ise VakıfBank, Sport Center I (Vietnam) ve Dentil Praia (Brezilya) olacak.

Turnuvanın yarı final ve final maçları, 16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit'in FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Tuna Aybüke Özel, Simge Aköz, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Alexa Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Elif Şahin, Jovana Stevanovic, Irina Voronkova, Defne Başyolcu, Martyna Czyrnianska, Sinead Jack-Kısal.