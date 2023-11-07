Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle karşılaşacak
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle yarın karşılaşacak. Mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek. İstanbul ekibi, 64'üncü sezonu başlayan organizasyonda 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.
64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.