Eczacıbaşı Dynavit'in Çeyrek Final Rakibi Kuzeyboru
Eczacıbaşı Dynavit, 2024-25 Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Maçlar tek maç üzerinden şubat ayında oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit'in, 2024-25 Kupa Voley Kadınlar'da çeyrek final rakibi Kuzeyboru oldu.
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar fikstürü açıklandı. 2023-24 sezonunun finalisti Eczacıbaşı Dynavit'in, 2024-25 Kupa Voley Kadınlar'da çeyrek final rakibi Kuzeyboru oldu. Çeyrek finaller tek maç üzerinden şubat ayı içerisinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise mart ayı sonunda oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor