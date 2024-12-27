Eczacıbaşı Dynavit'in Çeyrek Final Rakibi Kuzeyboru

Eczacıbaşı Dynavit'in, 2024-25 Kupa Voley Kadınlar'da çeyrek final rakibi Kuzeyboru oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar fikstürü açıklandı. 2023-24 sezonunun finalisti Eczacıbaşı Dynavit'in, 2024-25 Kupa Voley Kadınlar'da çeyrek final rakibi Kuzeyboru oldu. Çeyrek finaller tek maç üzerinden şubat ayı içerisinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise mart ayı sonunda oynanacak. - İSTANBUL