Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın sözleşmesini uzattı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın sözleşmesini uzattı

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman'ın sözleşmesini uzattı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonda kazanılan CEV Kupası'nda takıma büyük katkı sağlayan 28 yaşındaki orta oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Turuncu-beyazlı formayla devam edeceği için mutlu olduğunu belirten Heyrman, "Eminim ki, Eczacıbaşı Dynavit ile başaracağımız ve paylaşacağımız çok şey var. Takıma ve kulübe verecek daha çok şeyim olduğunu hissediyorum. Şimdi uzun ve yoğun geçen bir sezondan sonra, toparlanmak için küçük bir ara vereceğim. Bu güzel formayı tekrardan giyebilmek, renklerini omuzlarımda taşıyabilmek ve her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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