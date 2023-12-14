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Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

14 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlı takım, yarı finale yükseldi. Grupta ikinci yenilgisini yaşayan Gerdau Minas ise elendi.