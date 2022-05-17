Eczacıbaşı Dynavit, gençlerle yola devam ediyor - Haberler

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen ve 2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı A Takımına yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam ediyor. Öte yandan, Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu yetenekli pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu renklerine bağladı.

Özdemir ve Başyolcu, 2022-2023 sezonunda A Takım geniş kadrosunda yer alacak ve çifte lisansla oynayarak 1. Ligde maç tecrübesi kazanacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor