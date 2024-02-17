Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın,
Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Stevanovic, Aybüke Özel,
Yaprak Erkek)
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino,
Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Lazovic, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 25-21, 28-26, 25-21
Süre: 85 dakika (23, 35, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.