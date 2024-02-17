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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın,

Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Stevanovic, Aybüke Özel,

Yaprak Erkek)

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino,

Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Lazovic, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-21, 28-26, 25-21

Süre: 85 dakika (23, 35, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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