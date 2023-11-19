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Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Nurper Özbar ve Selçuk Görmen'di. Galatasaray Daikin'in kadrosunda Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın ve Gneiting yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı ve Boskovic ile sahaya çıktı. Setlerin skorları ise 16-25, 12-25, 18-25 oldu. Maç süresi ise 66 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)

Setler: 16-25, 12-25, 18-25

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

İlkin Aydın Galatasaray Vodafone Selçuk Spor Haberler

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