Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Nurper Özbar ve Selçuk Görmen'di. Galatasaray Daikin'in kadrosunda Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın ve Gneiting yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı ve Boskovic ile sahaya çıktı. Setlerin skorları ise 16-25, 12-25, 18-25 oldu. Maç süresi ise 66 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovich, Naz Akyol, Handi Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)
Setler: 16-25, 12-25, 18-25
Süre: 66 dakika (21, 20, 25)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.