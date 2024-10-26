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Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'ya Mağlup Oldu

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Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 yenildi. Maç, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Medicana'ya 19-25, 20-25 ve 24-26'lık skorlarla 3-0 mağlup oldu.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sıkaya, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Yaprak, Naz, Nicoletti

Fenerbahçe Medicana: Meliha, Eda, Drca, de Souza, Vuchkova, Vargas, Gizem (L)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 83 dakika (23,24,36) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Vodafone 3-sayfa Spor

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