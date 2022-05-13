Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 22 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'yle yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Eczacıbaşı forması giyen oyuncunun sözleşmesinin uzatılmadığı belirtilerek, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Fatma'ya teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Fatma Şekerci, daha önce Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formaları da giydi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title