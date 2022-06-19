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Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin ile devam ediyor

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, üç sezondur formasını giyen milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, üç sezondur formasını giyen milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi. Milli pasör, 3 yıl daha turuncu-beyazlı formayı giyecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları altyapısından yetişen, 2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı terleten milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze geldiği günden bu yana büyük bir gelişim gösteren genç ve yetenekli pasörümüz Elif'le sözleşme yeniledik. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız" denildi.

Elif Şahin: "Eczacıbaşı'nı her zaman ailem olarak gördüm"

Kendisini 3 yıl daha turuncu-beyazlı formayı terletmesine vesile olacak imzayı attıktan sonra görüşlerini aktaran Elif Şahin, "İki yıldır formasını giydiğim Eczacıbaşı'nı her zaman ailem olarak gördüm. Kulübe ilk geldiğim günden bu yana yıllardır buradaymışım gibi hissettim ve bunu devam ettirebilmek benim için çok özel bir duygu. Üç yıl daha bu formayı gururla taşıyacağım için çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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