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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

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Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasının ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte'yi sahasında 3-0 yenerek galibiyetle başladı.

Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasının ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda Budapeşte'yi sahasında 27-25, 25-21 ve 25-17 set skorlarıyla 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Mirko Jankovic, Wojciech Maroszek

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Hande, Elif, Yaprak

V.O. Budapeşte: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket, Juhar, Torok, Toth, Eross

Setler: 27-25, 25-21, 25-17

Süre: 89 dakika (30,29,30) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Macaristan Spor Haberler

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