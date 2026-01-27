Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın OK Zeleznicar ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. haftada Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla karşılaşacak. Maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Hala Sportova'daki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Serena Salvati (İtalya) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan turuncu-beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 müsabakayı da kaybeden OK Zeleznicar ise 4. ve son basamakta bulunuyor.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.

