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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla deplasmanda karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla deplasmanda karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla yarın saat 20.00'de Pala Igor Gorgonzola Salonu'nda karşılaşacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen turuncu-beyazlılar, çeyrek finalde Developres Rzeszow ile karşılaşmış, 3-1 ve 3-2'lik skorlarla galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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