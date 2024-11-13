Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Farklı Kazandı

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Alman temsilcisi SSC Palmberg Schwerin'i 25-23, 25-21 ve 25-11'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Palmberg Arena

Hakemler: Maciej Twardowski (POL), Andrea Puecher (ITA)

SSC Palmberg: Hölzig, Keene, Dambrink, Grozer, Wolowicz, Antunovic, Llabres (L), Kohn, Hanle, Stuut

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Simge (L), Stevanovic, Nicoletti

Setler: 23-25, 21-25, 11-25

Süre: (28,26,23) - İSTANBUL