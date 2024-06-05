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Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen milli oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Beyza, kariyerinde daha önce Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor formaları terletti.

Kaynak: AA / Spor

Beyza Arıcı Spor Güncel Haberler

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