Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Coşkun, Alper Bulut

Beşiktaş : İdil Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Zeynep Üzen, Leyva, Kullerkann, Merve Tanıl)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Elif Şahin, Nicoletti, Jack Kısal, Ezel Balık, Aybüke Özel, Plummer)

Setler: 25-23, 19-25, 25-19, 17-25, 6-15

Süre: 130 dakika (30, 28, 29, 27, 16)

Eczacıbaşı Dyvavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title