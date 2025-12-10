Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Onur Coşkun, Alper Bulut
Beşiktaş : İdil Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Zeynep Üzen, Leyva, Kullerkann, Merve Tanıl)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Elif Şahin, Nicoletti, Jack Kısal, Ezel Balık, Aybüke Özel, Plummer)
Setler: 25-23, 19-25, 25-19, 17-25, 6-15
Süre: 130 dakika (30, 28, 29, 27, 16)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor