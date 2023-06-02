Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman'la yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'la yolların ayrıldığı açıklandı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca pozitif enerjisi, mücadeleci ruhu ve hırsını takıma taşıdığı için Laura'ya kulübümüze katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.