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Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman'la yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman'la yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'la yolların ayrıldığı açıklandı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca pozitif enerjisi, mücadeleci ruhu ve hırsını takıma taşıdığı için Laura'ya kulübümüze katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman'la yolların ayrıldığı açıklandı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca pozitif enerjisi, mücadeleci ruhu ve hırsını takıma taşıdığı için Laura'ya kulübümüze katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

voleybol Spor Haberler

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