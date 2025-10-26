Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçerek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bahçelievler Belediyespor ise 4. kez kaybetti.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Doluca, Dilara Yeşil, Eylül Durgun)
Eczacıbaşı Dynavit : Plummer, Maglio, Nicoletti, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Aybüke Özel, Stysiak, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Rettke)
Setler: 22-25, 22-25, 16-25
Süre: 94 dakika
Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 3. galibiyetini elde ederken Bahçelievler Belediyespor, 4. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor