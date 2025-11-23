Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde ağırladığı Aras Kargo'yu 25-18, 25-18, 25-19 set skorları ile 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Dana Rettke, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Selçuk Göymen, Nurper Özbar.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti.

ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez.

SETLER: 25-18, 25-18, 25-19

SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)

Elif'in plasesiyle maça başlayan ilk Eczacıbaşı seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete de etkili başlayan ev sahibi ekip, orta oyuncularından etkili sayılar buldu ve bu seti de 25-18 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Maç boyunca oyunun temposunu başarılı şekilde kontrol eden Eczacıbaşı Dynavit, son seti de 25-19 kazanarak karşılaşmadan evinde 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aldığı 13 sayıyla Dana Rettke karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 11'er sayıyla Ebrar, Stysiak ve Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı.

