Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Selçuk Göymen, Nurper Özbar.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti.

ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez.

SETLER: 25-18, 25-18, 25-19

SÜRE: 83 dakika (25, 28, 30)

Sultanlar Ligi'nin 7. Haftasında evinde Aras Kargo'yu ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-18, 25-19 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Elif'in plasesiyle maça başlayan ilk Eczacıbaşı seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete de etkili başlayan ev sahibi ekip, orta oyuncularından etkili sayılar buldu ve bu seti de 25-18 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Maç boyunca oyunun temposunu başarılı şekilde kontrol eden Eczacıbaşı Dynavit, son seti de 25-19 kazanarak karşılaşmadan evinde 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aldığı 13 sayıyla Dana Rettke karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 11'er sayıyla Ebrar, Stysiak ve Jack-Kısal galibiyette önemli rol oynadı.