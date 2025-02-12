Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile Yarı Finale Yükseldi

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde evinde Kuzeyboru'yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş.

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Simge (L), Nicoletti

Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Aleyna

Setler: 3-0 (25-14, 25-20, 25-18)

Süre: 69 dakika (19, 25, 25) - İSTANBUL