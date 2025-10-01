Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunu yeni evinde düzenlediği basın toplantısıyla açtı

ECZACIBAŞI Spor Kulübü, bugün sabah törenle yeni salonunun açılışının ardından, öğleden sonra düzenlediği basın toplantısıyla yeni döneme start verdi.

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu öncesinde Kartal'daki yeni salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, Eczacıbaşı Dynavit Kaptanı Simge Aköz'ün katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında yeni sezona dair açıklamalarda bulunuldu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Çeyrek asırlık bir emeğin ardından bugün bu salonda sizlerle buluşmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Son 18 ay boyunca defalarca buraya gelip çalışmaların ilerleyişine şahit olduk, hep birlikte heyecanla yetişmeye çalıştık. Bugün gördüğümüz tablo, bu emeğin ve kararlılığın en somut sonucu. Yeni salonumuz yalnızca bir bina değil; geçmişimizi, anılarımızı ve başarılarımızı taşıyan, geleceğimizi üzerine inşa edeceğimiz bir yuva. Bizim için Eczacıbaşı Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil aynı zamanda bir dönüşüm ve misyon aracıdır. Amacımız; altyapıdan A takıma uzanan güçlü bir sistem kurarak daha fazla çocuğa ulaşmak, nitelikli spor eğitimini yaygınlaştırmak ve binlerce genç kıza ilham kaynağı olmaktır. Kadınların potansiyelini ortaya koymak, cesaret ve azmin gücünü göstermek en büyük sorumluluğumuz. Yeni salonumuzun da bu vizyonun güçlü bir göstergesi olacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon altyapı takımlarımızın elde ettiği şampiyonluklar, milli formayla sahaya çıkan genç sporcularımız ve A takım oyuncularımız bizlere gurur verdi. Bu başarılar, sistemli çalışmalarımızın doğru ilerlediğini gösteriyor. Yeni kadromuzla birlikte bu sezonda da disiplin, dayanıklılık ve birlikte başarma kültürüyle sahada olacağız. Hedefimiz sadece kazanmak değil, sürdürülebilir başarıyı altyapıdan en üst seviyeye uzanan bir yolculukla her sezon bir adım daha ileri taşımaktır. Bize güç veren sponsorlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğiyle kadın voleybolunu daha geniş kitlelere ulaştırıyor, bu sporu ülkemizde daha da yaygınlaştırıyoruz. Kartal'daki yeni evimiz ise yalnızca bir spor tesisi değil; paylaşmanın, öğrenmenin ve birlikte başarmanın mekanı olacak. Hep birlikte yeni sezonda güzel başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

ERDAL KARAMERCAN: KENDİ EMEĞİMİZLE VE HİÇBİR DIŞ DESTEK ALMADAN BU ARENAYI İNŞA ETTİK

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan ise: "Bugün burada, yıllardır hayalini kurduğumuz arenamızda buluşmak bizler için tarifsiz bir gurur. 6–7 yıl boyunca İstanbul'da uygun yer aradık, pek çok zorluk yaşadık. Sonunda kendi sahamızda, kendi emeğimizle ve hiçbir dış destek almadan bu arenayı inşa ettik. Bugün yüzde yüz Eczacıbaşı'na ait, uzun yıllar bize hizmet edecek bir salona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışta eski sporcularımızı görmek ayrıca çok duygulandırıcıydı. Çünkü bugün Eczacıbaşı'nın geldiği noktanın temellerini onlar attılar. Zor günlerde bu kulübü taşıyan, kültürünü ve ekolünü yaratan onlardı. Şampiyonluklar gelir geçer; asıl önemli olan ortaya koyduğumuz değerler ve yetiştirdiğimiz insanlar. Bugün Sultanlar Ligi'nde birçok takımın antrenörleri, oyuncuları bizim altyapımızdan çıkmış durumda. Bu da bize büyük gurur veriyor. Misyonumuz, spor yoluyla kadınların topluma kazandırılması ve toplumda daha güçlü roller üstlenmesi. Bu alanda dünyada ilk kez Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından ödüllendirilen spor kulübü olduk. Kadın ve spor dalında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün birincilikle taçlandırılması, yalnızca ülkemiz için değil, dünya sporu için de tarihi bir başarıdır. Yeni arenamızda artık tek bir çatı altında, tam bir aile gibi yolumuza devam edeceğiz. Hem altyapımız hem de A takımımız için güçlü bir geleceği burada hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

GİULİO CESARE BREGOLİ: BU OLAĞANÜSTÜ ÜLKEDE, HATTA BU MUHTEŞEM ŞEHİRDE YAŞAYABİLMEKTEN DE GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli yönetim kuruluna, kulübüne ve kendisine bu kulüpte çalışma, antrenörlük yapma, bu salonda işini gerçekleştirme ve Sultanlar Ligi'nde yer alma imkanını veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu olağanüstü ülkede, hatta bu muhteşem şehirde yaşayabilmekten de gerçekten gurur duyuyorum. İlk kez bu salona geldiğim günü hatırlıyorum. O zaman yalnızca bir bina vardı ama sanki bir takım gibi görünüyordu. Bugün ise ortaya çıkan bu büyük eserde emeği geçen herkese teşekkür etmeliyim. Görünmeyen, çoğu zaman sahne arkasında kalan birçok insan var. Onlar, bizim arkamızdaki gizli kahramanlar. Bu tıpkı bir takımın veya teknik ekibin işleyişine benziyor; herkesin desteği olmadan başarı gelmez. Sonuç olarak, bizlere her sabah emek veren, işimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için imkan sağlayan tüm görünmez kahramanlara da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü onları her zaman göremesek de, başarıya giden yolun temelini onlar oluşturuyor"

SİMGE AKÖZ: VOLEYBOLU EN GÜZEL YERLERE TAŞIMAK İÇİN BU SEZON YİNE SAHALARDA OLACAĞIZ

Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Simge Aköz ise "Bugün yeni atmosferimizde, yeni salonumuzda sizlerle birlikte olmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Salonun tüm güzelliğini sizlerden önce deneyimleme fırsatımız oldu ve gördük ki; sadece estetik açıdan değil, bir sporcunun ihtiyaç duyabileceği her detay düşünülerek tasarlanmış bir salon burası. Sporcuları düşünen bu anlayış için Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sezon tüm enerjimizle sahaları dolduracak, hep birlikte güzel anılar biriktireceğiz. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına öncelikli isteğim; birlik ve beraberlik ortamını korumak ve sahada mücadeleyi asla eksik etmemek. Kartal'dayız, yeni bir salondayız ve artık yeni bir çevreye de hakimiz. Eczacıbaşı'nın güçlü kadınları olarak; dünya çapında başarı elde etmiş sporcularla birlikte genç kızlara örnek olabilmek bizler için ayrı bir sorumluluk taşıyor. Bunun bilincindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yaparak, voleybolu en güzel yerlere taşımak için bu sezon yine sahalarda olacağız" dedi.

Yeni sezonda kadrosunu önemli transferlerle güçlendiren Eczacıbaşı Dynavit, smaçör mevkisinde Ebrar Karakurt ve Meliha Diken ile, orta oyuncu rotasyonunda Bengisu Aygün ve Emily Maglio, pasör çaprazında Magdalena Stysiak ve pasör rotasyonunda Dilay Özdemir ile anlaşma sağladı.

SEZON KUZEYBORU MAÇIYLA BAŞLIYOR

Eczacıbaşı Dynavit, 2025–2026 sezonunun ilk maçında 12 Ekim Pazar günü evinde Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

ECZACIBAŞI'NIN YENİ EVİNDE!

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yapımı tamamlanan Kartal'daki yeni spor salonunun kapılarını 1 Ekim sabahı gerçekleştirdiği resmi törenle açtı. Turuncu beyazlılar 2025–2026 sezonundan itibaren Sultanlar Ligi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dahil tüm karşılaşmalarını 4000 kişilik seyirci kapasitesi, modern mimarisi ve uluslararası standartlarıyla dikkat çeken yeni tesiste oynayacak.