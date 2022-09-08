Eczacıbaşı Dynavit, 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Spor Haberleri Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2015 ve 2016'da üst üste dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit, 6. kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak." ifadesine yer verildi. 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 12-18 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan voleybol Spor Haberler

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