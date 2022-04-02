Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Bolu KaraçayırHAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap KukaBOLU BELEDİYESPOR: Ece, İdil Naz, Dilara, Aneta, Özlem, Olena, Çağla, Ruban, Şeyma, Calderon, Ceren, Dilara, BurcuECZACIBAŞI DYNAVİT: Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Adams, Gözde, Laura, Fatma,...

BOLU (DHA) -

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER:   Yasin Okumuş, Serap Kuka

BOLU BELEDİYESPOR: Ece, İdil Naz, Dilara, Aneta, Özlem, Olena, Çağla, Ruban, Şeyma, Calderon, Ceren, Dilara, Burcu

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Adams, Gözde, Laura, Fatma, Selin

SETLER: 14-25, 17-25, 9-25

SÜRE: 63 Dakika (20, 23, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-14'lük skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, seti 25-17'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Eczacıbaşı, son seti de 25-9'luk skorla üstün tamamlayarak maçı 3-0'lık galibiyetle noktaladı.


- Bolu
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor

Bolu, Spor, Haberler

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