Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-14'lük skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, seti 25-17'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Eczacıbaşı, son seti de 25-9'luk skorla üstün tamamlayarak maçı 3-0'lık galibiyetle noktaladı.