Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Carlini, Tuğçe, İlayda, Nicoletti, Loda, Özge Nur, Gizem Çerağ, Selin, Çağla, Fatma, Ayşe, Ecenur

ECZACIBAŞI: Naz, Hande, Yasemin, Voronkova, Czyrnianska, Beyza, Aybüke, Simge, Boskovic, Elif, Gray, Yaprak

SETLER: 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15

SÜRE: 136 dakika (27, 36, 23, 29, 21)

Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Eczacıbaşı deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-23, 12-25, 18-25 ve 13-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı 3'te 3 yaparken, Aydın temsilcisi galibiyetle tanışamadı.