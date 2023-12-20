İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları mücadelenin 73. dakikasında takımını sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz problem değil. Adalet olması lazım. TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon spor ile oynadıkları mücadelenin 73. dakikasında takımını sahadan çeken İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz problem değil. Adalet olması lazım. TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün akşam İstanbul spor ile Trabzon spor arasından oynanan mücadelenin 73. dakikasında İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarından dolayı takımı sahadan çekmişti. Yaşanan bu olayla ilgili İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Florya'da bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahadan çekilme kararının Trabzon spor futbolcuları ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmadığı aktaran Bayram Saral, "İstanbul spor - Trabzon spor maçının 68. dakikasında Trabzon spor'un atmış olduğu golden önce, Trabzon spor ceza sahası içerisinde futbolcumuza yapılan bariz faul neticesinde penaltının verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi sonucunda, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun inisiyatif kullanarak maçın 73. dakikasında takımı sahadan çekmesi nedeniyle spor kamuoyunda oluşan infiale ilişkin olarak işbu basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur" cümlelerine yer verdi.

"Kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır"

Sahadan çekilme kararının sadece bu maçta yaşanan hakem hatasına bağlamanın bu olayı basite indirgemek olacağını vurgulayan Başkan Yardımcısı Saral, "Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu ve son olarak da dün akşamki maçta yaşanan olaya hangi aşamalardan geçilerek gelindiğini anlamak için aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Futbol camiasının malumu olduğu üzere; ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle, bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır" şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un 'aleyhimize yapılan hatalar' ifadeleriyle paylaştığı pozisyonlar şu şekilde:

"Ligin 1. haftası Konyaspor maçı; Konyaspor'un attığı gol öncesinde, futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. Ligin 5. haftası Başakşehir maçı; müsabaka 1-0 devam ederken bariz penaltımızın verilmemesi, Ligin 7. haftası Gaziantepsor maçı; Aleyhimize verilen haksız kartlar ve fauller, Ligin 8. haftası Beşiktaş maçı; Müsabaka 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine verilen penaltı öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi, Ligin 13. haftası Hatayspor maçı; Rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı, Ligin 14. haftası Fatih Karagümrük maçı; Maç 0-0 berabere devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakip oyuncuya verilmeyen kırmızı kart, ve son olarak Trabzonspor maçında müsabaka 1-1 devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı pozisyonun devamı sonrasında yediğimiz gol."

"İstanbulspor Kulübü ve başkanımızı yok saymıştır"

Yaşanan tüm bu süreçte, ligin ilk haftalarında itibaren hakem kararlarına ilişkin başvuruları gerçekleştirdiklerini aktaran Saral, "Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş, ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübü'nü ve başkanımızı yok saymıştır. Kulübümüzün, sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde, hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin 'büyük/küçük', 'medya gücü olan/olmayan', 'sesi çok çıkan/az çıkan' şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğu ile TFF ve MHK' ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi siz basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna bildiririz" diye konuştu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Trabzon maçında yaşanması tesadüftür"

Yaşanılan durumun özellikle Trabzon maçında olmasının kesinlikle tesadüf olduğundan Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ise, "Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakikada karar vermiyorsa maçta oldu. VAR 5 dakika bir pozisyona 73. dakikada sahadan çekiliyorsa bunun sorumlusu hakemler ve TFF. Bu tesadüftür. Benden fazla kimse Trabzonlu olamaz. Hiçbir Trabzonlu da benden daha çok Trabzonlu değildir. Biz doğduk doğalı Trabzonluyuz" dedi.

TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşmesi

Bugün saat 15.00'te TFF Başkanı Büyükekşi'nin kendisini aradığı söyleyen Sarıalioğlu, "Kendisiyle konuştum. Aday olduğu günden beri ne düşüyorsam neler söylediysem her şeyi söyledim. Yüzüne söylemediğim şeyi kesinlikle arkasından konuşmadım. Yüzüne konuşmadığım hiçbir şey başka bir yerde konuşmadım. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler" ifadelerini kullandı.

"Adalet olması lazım"

Süper Lig'e çıkana kadar 8 senede 3 kez şampiyon olduklarını hatırlatan Başkan Sarıalioğlu, "Bugün itibarıyla geriye dönük 1 lira borcum yok hiçbir yere. Gelecek borç listemiz cebimizde geziyor. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz problem değil. Adalet olması lazım. İstanbulspor; Kütahyaspor, Kayserispor, Vanspor'dan asla başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Ferhat Gündoğdu'ya destek olmuştuk"

Ferhat Gündoğdu'nun, MHK başkanlığına seçildiği zaman çok mutlu olduklarını söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Askeri disiplinle büyüdüğü için sonuna kadar destek olmuştuk ve sonuna kadar arkasında durmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu o zamanda söyledik, şimdi de söylüyorum. O zamanlarda yapılan toplantılarda büyük kulüpler destekledi. Sonrasında destek veren kulüpler, vazgeçtiler. Sezon sonu ya da devre arasına kadar beklemeliydi. Sonuç olarak gelinen nokta bu" şeklinde konuştu.

"TFF istifa etmez, görevden alınır"

Ligden çekilmek gibi bir kararları olmadıklarını söyleyen sarı-siyahlı kulübün başkanı, "TFF istifa etmez, görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok onun. İstanbulspor olarak, haftaya Sivas'a gideceğiz. Maçları oynamaya devam edeceğiz" dedi.

Doğruyu yaptığına inandığı belirten Başkan Sarıalioğlu, "Benim birini tokatlayacak durumum yok. Bütün sporculara gidin dedim. Trabzonspor başkanı ve oyuncuları, teknik direktörü tebrik ettim. Onları da en iyi şekilde uğurladık. Trabzonspor biziz. Başkası değil" cümlelerine yer verdi.

"Tek özür dilemem gereken birisi varsa sporcularım ve teknik ekibimdir"

Yaşanılan olay sonrası futbolcuların kendisini ikna etmeye çalışmalarının hatırlatılması üzerine İstanbulspor Başkanı, "Sporcular haklı. Tek özür dilemem gereken birisi varsa sporcularım ve teknik ekibimdir. Hepsinin çocuğu var. Bu maçta galip gelirse primleri var. Biz bu maçta galip gelmiş primlerini veririz" şeklinde konuştu.

Sakin kafayla düşündüğü zaman aynı durum yaşandığında nasıl bir tepki vereceğine yönelik soruyu ise Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Aynısını yaparım" diye cevapladı. - İSTANBUL