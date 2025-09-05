Ecem Baysuğ, Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli judocu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda -70 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde İsviçreli rakibi April Lynn Fohouo'yu yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Milli sporcu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bratislava'da 43 ülkeden 364 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Baysuğ, kadınlar -70 kilo kategorisinde mücadele etti.
Finalde İsviçreli rakibi April Lynn Fohouo'yu yenen Ecem, gençler Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor