Ece Üngör Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Spor Haberleri
Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcu Ece Üngör, solo branşında finale yükseldi. 16 yaşındaki Üngör, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kalmayı başardı. Şampiyonanın en küçük sporcusu olan Üngör, 19 Temmuz'da final yarışacak.
Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Ece Üngör, solo branşında finale yükseldi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fukuoka şehrinde düzenlenen organizasyonda Ece, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kaldı.
Şampiyonanın en küçük sporcusu olarak dikkati çeken 16 yaşındaki Ece Üngör, 19 Temmuz'daki final yarışacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor