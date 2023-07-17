Ece Üngör Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcu Ece Üngör, solo branşında finale yükseldi. 16 yaşındaki Üngör, 29 sporcu arasından 10. olarak finale kalmayı başardı. Şampiyonanın en küçük sporcusu olan Üngör, 19 Temmuz'da final yarışacak.