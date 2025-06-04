Ece Asude Ediz, Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Ece Asude Ediz, Boks Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Ece Asude Ediz, Üniversiteler Arası Boks Türkiye Şampiyonası'nda 57 Kilo Kategorisi'nde altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu.

SUBÜ öğrencisi Ece Asude Ediz, TÜSF tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencisi Ece Asude Ediz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Ediz, 57 Kilo Kategorisi'nde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. 48 üniversiteden 206 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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