EC Boxing, Antalya'da şube açtı

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan boks kulübü EC Boxing, Antalya'da açtığı şubesiyle boks severlere yeni imkanlar sunmaya başladı.

EC Boxing, Antalya'da açtığı şube ile boksun gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bugüne kadar 60'ın üzerinde, Avrupa, kıtalararası ve dünya şampiyonlukları bulunan kulüp, edindiği tecrübeleri Türkiye'ye getirmek için de mücadele veriyor. Geçtiğimiz yıl WBO (Dünya Boks Organizasyonu) tarafından dünyanın en iyi promotörü olarak seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanında dev maçlara çıktıklarını vurgulayarak, "Kulübümüz bünyesinde dünyanın dört bir yanından şampiyon boksörlerimiz var. Ayrıca ülkemizin de dev isimleri kulüp bünyemizde önemli karşılaşmalara çıktılar. Tüm bu çalışmalardan elde ettiğimiz tecrübeleri eski boksörlerimizden Kemal Kardeş ile birlikte faaliyete geçirdiğimiz EC Boxing Antalya şubemizde genç yeteneklerimize aktarmak için kolları sıvadık' şeklinde konuştu.

Kemal Kardeş: "Hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek"

Kulübün Antalya şubesinde çalışmalara start veren eski boksör Kemal Kardeş, büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, "Hedefimiz dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmektir. Bu doğrultuda uzun yıllardan beridir çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için başarıdan başarıya koşan 7 sporcumuz mevcut, bunlardan gençlerde Avrupa üçüncüsü olan kızımız da var, dünya ikincisi olan da var, Türkiye şampiyonu olanlar da mevcuttur. Ayrıca kulübümüzdeki fitness ve boks çalışmaları vatandaşlarımıza da açıktır isteyen gelip buradaki modern aletlerden faydalanabilirler" diye konuştu.

Bülent Başer: "Gerekli durumlarda Antalya'da derslere katılacağım"

Geçtiğimiz yıl Almanya'nın en iyi antrenörü seçilen ECB Başantrenörü Bülent Başer, yaz sezonu dolayısıyla bokstaki aralıktan faydalanarak Antalya'daki şubelerinde kısa bir süre çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Antalya'da boksörlerimizle kamp çalışmaları yapıyoruz dönem dönem. Bundan sonraki çalışmalarımızı kendi antrenman salonumuzda yaparak daha verimli dönemler geçireceğiz. Ayrıca genç yeteneklerimize imkanlar sağlayarak onların boksta ilerlemeleri ve ülkemize şampiyonluklar yaşatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, EC Boxing'in Mike Tyson, Tyson Fury, Anthony Joshua gibi isimlerle birlikte çalıştıklarını ve Tyson Furry karşısına iki rakip çıkararak maç yaptığını aktararak, "Dünya devleri ile yakın temaslarımız var ve yakında onlara karşı rakip çıkarmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda Tyson Furry, boksörümüz Christian Hammer, maçında doping yaptığı İngiliz basını tarafından ortaya çıkarıldı. Boksseverler bunu arama motorlarından araştırabilirler. O maçın rövanşı niteliğinde bir karşılaşma hakkımız da saklı duruyor" dedi. - İSTANBUL