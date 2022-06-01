EBYU mezunları ve akademisyenleri futbol gösteri maçında bir araya geldi - Haberler

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EBYU mezunları ve akademisyenleri futbol gösteri maçında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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EBYU mezunları ve akademisyenleri futbol gösteri maçında bir araya geldi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bahar şenlikleri çerçevesinde üniversite mezunları ve akademik personeli arasında futbol gösteri maçı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bahar şenlikleri çerçevesinde üniversite mezunları ve akademik personeli arasında futbol gösteri maçı yapıldı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen futbol gösteri maçına izleyici olarak Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay'ın da oyuncu olarak yer aldığı üniversitenin akademisyenleri ile mezunları, düzenlenen futbol gösteri maçında bir araya geldi.

Maçı izleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, her iki takımın da gayet iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Hem personelimize hem de mezunlarımıza bu güzel oyun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Maç sonunda oyuncuları tebrik eden Rektör Levent, katkılarından dolayı takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Müsabakayı akademisyenler ve öğrenciler de büyük bir ilgiyle takip etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Üniversite Erzincan Rektör Futbol Spor Haberler

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