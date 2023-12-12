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EBVHO Futbol Turnuvasında Bozüyük Tarım Spor Kupayı Kazandı

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Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Bozüyük Tarım Spor birinci oldu ve kupayı kazandı. Turnuvaya toplam 9 takım katıldı ve yaklaşık 10 hafta süren mücadele sonucunda Bozüyük Tarım Spor birinci oldu. Turnuva sonunda yapılan açıklamada, EBVHO Futbol Komitesi üyeleri, takım oyuncuları ve ailelere teşekkür edildi.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında kupayı Bozüyük Tarım Spor kazandı.

Eskişehir'de bu yıl 2'incisi gerçekleşen geleneksel futbol turnuvasına Eskişehir ve Bilecik illerinde çalışan veteriner hekimlerin kurduğu toplam 9 takım katıldı. Yaklaşık 10 hafta süren turnuvada birinci olan Bozüyük Tarım Spor futbol takımı kupanın sahibi oldu. Turnuvanın sonunda açıklama yapan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva; "İki buçuk ay süren etkinliğimizde bizlere en büyük desteği veren EBVHO Futbol Komitesi üyeleri, tüm takım oyuncularımız ve kıymetli ailelerimize çok teşekkür eder saygılarımı sunuyorum " dedi.

Öte yandan, turnuvanın bir bölümünde de veteriner hekimlerin çocuklarının da oynadığı mini bir çocuk futbol turnuvası düzenlendiği ve çocuklara madalya ve kitap hediye edildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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