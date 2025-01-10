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Ebru Atabay, Özbekistan'da Dünya Üçüncüsü Oldu

Ebru Atabay, Özbekistan'da Dünya Üçüncüsü Oldu
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24 yaşındaki Ebru Atabay, Özbekistan'da düzenlenen World Series Pro Kuraş Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya ile uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Kuraş ve judoda birçok başarıya imza atan Atabay, gençlere de bu sporu aşılamaya devam ediyor.

Özbekistan'da düzenlenen World Series Pro Kuraş Şampiyonası'nda üçüncü olan 24 yaşındaki Ebru Atabay, hem yeni madalyalar için çalışıyor hem de spora gönül verenlere destek oluyor.

Antrenörünün keşfetmesiyle 13 yaşında judoya başlayan Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Ebru Atabay, kuraş ile judoda azmi ve kararlılığıyla birçok başarıya imza attı.

Türkiye şampiyonluklarının ardından Edirne'de geçen yıl 22-23 Haziran'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan İl Özel İdare Spor Kulübü sporcusu Atabay, son olarak 16-18 Aralık'ta Özbekistan'da gerçekleştirilen World Series Pro Kuraş Şampiyonası'nda 87 kiloda bronz madalya kazandı.

"Öğrencilerime bu sporu aşılıyorum"

Ebru Atabay, AA muhabirine, 4 yıl önce başladığı kuraşta kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Kuraşta kariyeri boyunca birçok derece elde ettiğini vurgulayan Atabay, "Kuraş ve judoda milli sporcuyum. Kuraşta 2021'de katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Sonrasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Şampiyona öncesi bir sakatlık sürecim vardı. Onu atlattıktan hemen sonra şampiyonaya katıldım. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Kuraş olimpik bir branş olmadığı için ilk hedefim dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Atabay, sporun hayatına birçok katkısı olduğuna işaret ederek, "Bir Türk kadını olarak ülkemi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum. Hayatımın tamamı spordan oluşuyor diyebilirim. Antrenörlük de yapıyorum. Öğrencilerime bu sporu aşılıyorum. Bu spor öz güvenli bir birey olmamı sağladı. Eğitim hayatıma da katkısı oldu." ifadesini kullandı.

"Ebru kafasına koyduğunu yapan çok hırslı bir sporcu"

Antrenör Ahmet Ömre Türe, sporcusunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Milli sporcunun azmi ve başarılarıyla altyapıdan yetişen yeni sporculara da örnek olduğunu belirten Türe, şöyle konuştu:

"Ebru rol model bir sporcu. Altyapıdan yetişen çocuklara ablalık yapıyor. Kuraşta dünya şampiyonasının da üzerinde sayılabilecek World Series Pro Kuraş şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu. Ebru kafasına koyduğunu yapan çok hırslı bir sporcu. Defalarca Türkiye'de ve uluslararası turnuvalarda madalya aldı ve her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Bu üçüncülük aslında bir basamak. Asıl hedefimiz dünya şampiyonalarında altın madalya almak."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
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