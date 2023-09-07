Ebru Acer, Sheffield 2023 Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sheffield 2023 Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ebru Acer, finalde Fransız rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Sheffield 2023 Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Klas 11 finalinde mücadele eden özel sporcu Ebru Acer, Fransız rakibi Lea Ferney'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ebru Acer, İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında gruplarda; Çek Cumhuriyetli rakibi Macurova Denisa'yı 3-1, Polonyalı rakibi Lysiak Krystyna Maria 3-0, Polonyalı rakibi Nowacka Dorota 3-0 yenerek grup aşamalarını tamamladı.Yarı final maçında Ukraynalı rakibi Kosmina Natalya'yı 3-1 lik skor ile geçerek finale yükseldi. Finalde Fransız Ferney Lea ile karşılaşan Acer, maçı 3-0 kazanarak tarihteki ilk ITTF PTT Büyükler Avrupa şampiyonluğunu elde etti.