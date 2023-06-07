Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Fransa'da süren 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda elde ettiği başarıyla para masa tenisi branşında 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Ebru Acer, madalya sözü verdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vichy kentindeki organizasyonda kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazanan Ebru Acer, özel sporcular tarihinde ilk defa para masa tenisi branşında olimpiyatlara kota alan sporcu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Maçlara çok iyi hazırlandım. Hem altın madalya kazandığım hem de kota aldığım için çok mutluyum. Paralimpik masa tenisi ilk defa 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil edilecek. Emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. Paris'te de madalya kazanacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, özel sporculara her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a teşekkür etti.

Aydın: "Bir federasyon başkanı için belki de en mutlu andır"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Fransa'da büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını vurguladı.

"Cumhuriyet ve federasyonumuz tarihinde Ebru Acer ile ilk kez masa tenisi branşında paralimpik oyunlarına kota alarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazandık." ifadelerini kullanan Aydın, şunları söyledi:

"Bir federasyon başkanı için belki de en mutlu andır. Özel sporcumuz Ebru Acer ve antrenörlerimizi bu başarı için tebrik ediyorum. 2020 yılında sadece atletizmle paralimpik oyunlarına katılırken, şimdi masa tenisi branşıyla da yer alacağız. Özel sporcumuz Ebru Acer'in Paralimpik Oyunları'nda da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Bu çok gurur verici. Özel sporcularımıza verilen değer sayesinde bugün burada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Burada alınan şampiyonluğu bütün camiamıza hediye ediyoruz."

Atletizm, yüzme ve masa tenisi branşında devam eden Global Oyunlar, 10 Haziran'da sona erecek.