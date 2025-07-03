Ebrar Keskin, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde Altın Madalya Kazandı

Ebrar Keskin, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde Altın Madalya Kazandı
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Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen yarışmada gülle atmada 12.78 metrelik atışıyla altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'da devam eden Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağında gülle atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda Ebrar Keskin, 12.78 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen de branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Ebrar Keskin'i ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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