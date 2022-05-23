EBBL'de Grup Şampiyonu Söke Belediyespor oldu - Haberler

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EBBL'de Grup Şampiyonu Söke Belediyespor oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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EBBL'de Grup Şampiyonu Söke Belediyespor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubunda şampiyon Söke Belediyespor oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubunda şampiyon Söke Belediyespor oldu. Grup maçlarını lider tamamlayan EBBL'de Aydın'ıntek temsilcisi Söke Belediyespor, Türkiye finallerine katılabilmek için iki maçlık playoff engelini aşmak için ter dökecek.

Söke Belediyespor, EBBL D Grubundaki son maçını Muğla Üniversitesi ile oynadı. Muğla'da oynanan maçta Söke Belediyespor, Muğla Üniversitesi'ni 97-75'lik net skorla yenmeyi başardı. Grubunu lider tamamlayan Söke Belediyepor, EBBL'de en iyi 16 takım arasına kalmayı başardı.

Final grubuna kalabilmek için iki playoff maçı oynayacak Söke Belediyespor'un rakibi ise Kocaeli Çayırova oldu. Playoff ilk maçı 28 Mayıs'ta Kocaeli'nde, ikinci maç ise 5 Haziran'da Söke'de oynanacak. Söke Belediyespor Çayıova engelini de aşması durumunda Türkiye finallerine adını yazdıracak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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