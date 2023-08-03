EA7 Emporio Armani Milan, Nikola Mirotic'i transfer etti

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Karadağ asıllı İspanyol oyuncu Nikola Mirotic'i transfer etti. Mirotic ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Mirotic, son 3 yılda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.