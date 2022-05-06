E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası şampiyonları ödüllerini aldı

Şehzadeler Belediyesi'nin Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Elektronik Spor Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası"nda dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

24 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası" sona erdi. Turnuvanın şampiyonlarına ödülleri törenle verildi. Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen ödül töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Cevat Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Elektronik Spor Federasyonu İl Temsilcisi Gürdal Yolcu ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir hazır bulundu.

"Manisalı gençler e sporda çok başarılı sonuçlar alacaklar"

Törende turnuvanın düzenlenmesine destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür eden Elektronik Spor Federasyonu İl Temsilcisi Gürdal Yolcu şöyle konuştu; "Son zamanlarda gelişen e spora siz değerli yöneticilerimizle birlikte değer katmaya devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki Manisalı gençler e sporda çok başarılı sonuçlar alacaklardır. E sporda sadece ili değil, ülkeyi değil, dünyayı fethedecekler."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise Şehzadeler Belediyesi'nin spora verdiği destekler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "46 branşımız var. Bu branşlarımıza gerçekleştirdiğimiz etkinlikle e sporu da dahil ettik. Bunda Gürdal kardeşimin de çok ciddi katkısı var. En son e spor gelişiyor Ömer Başkanımız da destek verdi, birşeyler yapalım dediğinde bakanlığımız da e spora destek için start vermişti. İzmir, Kayseri, İstanbul ve Manisa'da bu start verildi. Manisa'da öncülüğünü de Ömer Başkanımız yapmış oldu." Manisa'da 17 ilçesiyle birlikte sporda bir çağ açtıklarını belirten Öztürk "Bunda en büyük pay Bakanımızındır. Manisalı bir Bakanımızın var. Destekleri için Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve özellikle Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tarihi hizmetler, yatırımlar yapıyoruz şu an. 46 branşımızın 46'sında da iddialıyız. Olimpiyatlara sporcu göndereceğiz" dedi.

Öztürk e spor oyuncularından bir de istek de bulunarak "Bu kardeşlerimiz bilgisayar başında. İnşallah başarılı olacaklar. Fakat biz onlardan da açık alanda da spor yapmalarını istiyoruz. Sadece bilgisayar başında kalmasınlar" diye konuştu.

"Yeni turnuvalarla yine gençlerimizin yanında olacağız"

Tüm dünyada ve ülkemizde popüler olan hızla yaygınlaşan e-spora Şehzadeler Belediyesi olarak destek vermek istediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu; "Bu çerçevede Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Elektronik Spor Federasyonu iş birliğiyle 24 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında 'E Spor Şehzadeler Volarant Turnuvası' düzenledik. Next Game Park'ta gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza 32 takım, 192 oyuncu kardeşimiz katıldı. Manisa'da ilk kez bu kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş bir turnuva oldu. Burada sözünü veriyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni turnuvalarla yine gençlerimizin yanında olacağız. Manisa'daki gençlerimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda, mücadele ederek başarılı olmasını ve Manisa'mızın ismini duyurmasını istiyoruz."

Eski adliyenin yan tarafında yeni bir Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Çelik, "Projemizin inşaatı başladı. Burada hayata geçireceğimiz gençlik merkezimizin içinde genç kardeşlerimizin gelip oyun oynayabileceği tam donanımlı E -Spor Merkezini de hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini de turnuvamızın başlangıcında duyurmuştuk. Bugün bir kez daha hatırlatmış olalım. Manisa'mıza, Şehzadelerimize, genç kardeşlerimize hayırlı olsun. Bugün turnuvada dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ediyoruz. Başarılı olan takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvamıza katılan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvaya kurumsal olarak destek veren Manisa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk, Türkiye Elektronik Spor Federasyonu İl Temsilcimiz Gürdal Yolcu ve emeği geçen mesai arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum"

Şampiyon takımlar ödüllerini aldı

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Turnuva da birinci olan 2KP Takımına oyuncu klavyesi, ikinci olan Yeniçeriler Takımına oyuncu kulaklığı ve üçüncü olan 2GR8 Takımına oyuncu mausu hediye edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor