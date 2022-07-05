E-Spor eğitimi sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E-Spor eğitimi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
E-Spor eğitimi sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oran Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirilen E-Spor Eğitimi Projesi sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oran Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirilen E-Spor Eğitimi Projesi sona erdi.

6 ay boyunca devam eden projede bin 680 kişiye ebeveyn, sporcu, antrenör ve yayıncı eğitimleri verildi. Projenin kapanışı sebebiyle yapılan turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Dairesi Başkanı Tarık Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Oran kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, antrenörler ve sporcular katıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title