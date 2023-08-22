Dzeko: Samsunspor maçında hak edilmiş bir galibiyet aldık

SAMSUN (İHA) – Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko, Samsunspor maçında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Attığı golü, yeni transferleri ve galibiyeti değerlendiren Dzeko, yeni başarılara aç olduklarını söyledi. İlk yarıda gol atamadıklarını ama sabırlı oyunla golü bulduklarını ifade eden Edin Dzeko, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Nasıl olduğunun bizim için önemi yoktu. Galip gelmek önemliydi. İlk yarıda gol atmayı başaramadık. Takım olarak sakin oynamaya devam ettik. 2. yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Cengiz Ünder'in Roma'daki ilk asistinin de bana olduğunu bilmiyordum. Kendisi harika bir oyuncu. Takımımıza da katkısı çok olacak. Şu an fit değil. Roma'da 3 yıl oynadık. Kendisini çok iyi tanıyorum. Fiziksel olarak da hazır olduğunda daha iyi olacak. Kendisi ile çok iyi anlaşıyoruz. Roma'dan da alışık olduğumuz gibi ilk golünü bana attırdı. Fred'de çok büyük bir oyuncu. Takımımıza çok büyük katkıda bulunacak. Cengiz gibi yüzde 100 hazır değil. Bu yüzden sahada kramplar yaşadılar. Bizlere göre az maç oynadılar. Fred'i anlatmaya gerek yok. Brezilya milli takım oyuncusu. Golünün iptal olması onun için şanssızlık. Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek maçlar hakkında da konuşan Dzeko, "Bugün attığım gol de geçmişte kaldı. Benim için önemli olan maçı kazanmak. Önümüzde birçok zor maç var. UEFA Konferans Ligi ve ligde birçok maçımız olacak. Dolayısıyla geçmişe bakma şansımız yok. Yeni oynayacağımız maçlara ve galibiyetlere odaklanmamız gerekiyor. Her zaman aç olmamız gerekiyor. Geçmişe bakmamanın doğru yol olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN