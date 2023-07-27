Dzeko: Fenerbahçe'ye transfer olmamın sebebi rol model olabilmek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçında 5-0 galip gelmesinin ardından Edin Dzeko, saha içinde ve dışında rol model olabilmek için sarı-lacivertli takıma transfer olduğunu söyledi. Dzeko, taraftarların önünde gol atmanın mutluluğunu da dile getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, saha içinde ve dışında rol model olabilmek için sarı-lacivertli takıma transfer edildiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dzeko, "İlk resmi maçımızı taraftarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Harika bir netice elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki santrfor, "Çok fazla statta ve atmosferde oynadım. Bugün bu taraftar karşısında duygulandım. Taraftarları mutlu edebildiğimiz için keyifliyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bu kulüp ve taraftar için her şeyimi ortaya koyacağım. Böyle başlangıçlar her zaman güzeldir." diye konuştu.

Fenerbahçe'de sergileyeceği performansla takım arkadaşlarına örnek olmak istediğini kaydeden Edin Dzeko, "Saha içinde ve dışında rol model olabilmek için buradayım. Bu noktada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Roma'dan eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soruyu Dzeko, "Cengiz, benim arkadaşım. Küçük kardeşim. Transfer konusunda yorum yapamam. Tek söyleyebileceğim harika bir oyuncu olduğu." diye yanıtladı.