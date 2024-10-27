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Dzeko, Bodrum FK'ya Karşı 6. Golünü Attı

Dzeko, Bodrum FK'ya Karşı 6. Golünü Attı
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Bodrum FK maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de toplamda 6. golünü kaydetti. Fenerbahçe, maçta 2-0 galip gelerek önemli bir başarı elde etti.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Bodrum FK maçında attığı golle bu sezon Siper Lig'de 6. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 55. dakikada Amrabat'ın pasında fileleri havalandırdı. Ligde çıktığı ilk 4 maçta da gol sevinci yaşayan Dzeko, 6. haftadaki Galatasaray derbisinde attığı golün ardından 2 maç sonra gollerine devam etti. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada da forma giydi.

Deneyimli forvet, yeşil-beyazlı ekibe karşı 87 dakika sahada kalırken, yerine Mert Hakan Yandaş girdi.

38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko Bodrum Futbol Finans Spor

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