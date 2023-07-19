Dyorex Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde kamp yapan Bolu ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Turgay Altay koordinesinde çalışma yapan kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Akşam idmanında ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Bolu takımı, antrenmanı açma germe hareketleriyle sonlandırdı. Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.